Задержан замдиректора особо охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев

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Задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды Алексей Яковлев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай"», —уточнили в ведомстве.
При этом детали не раскрываются.
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