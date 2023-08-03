Задержаны избившие подростков из-за цвета волос в Нижнем Новгороде

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Сотрудники СК РФ и полиции задержали трех человек, которые избили подростков в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Напомним, в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.
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