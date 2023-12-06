Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству советника министра путей сообщения

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Сотрудники МВД задержали предполагаемых лидера и участников ОПГ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.
По информации полицейских, члены группировки более 20 лет совершали заказные убийства. Сообщается, что они причастны к ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Следствие утверждает, что банда совершила более 30 преступлений в Москве и некоторых других российских регионов.
Лидер преступной группировки, который раньше был военным, несколько лет скрывался на Украине. Весной этого года его и еще 5 членов ОПГ арестовали. Позже правоохранителям удалось установить причастность к преступлениям еще 8 человек. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак