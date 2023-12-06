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Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству советника министра путей сообщения

МВД: Задержаны лидер и участники ОПГ, на счету которой не меньше 30 убийств
06 декабря 2023, 12:44
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники МВД задержали предполагаемых лидера и участников ОПГ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

По информации полицейских, члены группировки более 20 лет совершали заказные убийства. Сообщается, что они причастны к ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Следствие утверждает, что банда совершила более 30 преступлений в Москве и некоторых других российских регионов.

Лидер преступной группировки, который раньше был военным, несколько лет скрывался на Украине. Весной этого года его и еще 5 членов ОПГ арестовали. Позже правоохранителям удалось установить причастность к преступлениям еще 8 человек. Всем задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали начальника следствия МВД, обвиняемого во взятке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#лидер
#новости
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В Австралии ядовитый осьминог притаился в ракушке и укусил юношу
06 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto/sudok1

В австралийском городе Перт, Западная Австралия, ядовитый синекольчатый осьминог укусил молодого человека.
7 News пишет, что ЧП случилось 3 декабря, когда 18-летний Джейкоб Эггингтон прогуливался по пляжу. Парень собирал ракушки для племянницы. Одну из них он положил в карман. Юноша не подозревал, что в ней спрятался осьминого, яд которого опасен для человека. Эггингтон достал ракушку и увидел там осьминога. 

Моллюск стремительно укусил юношу в ногу. Состояние парня стремительно ухудшалось, его срочно госпитализировали. В больнице медики 6 часов спасали парня, пока не стабилизировали его состояние. 

Океанограф Дженнифер Вердуин заявляет, что укус синекольчатого осьминога способен привести к летальному исходу, если человеку не оказать медпомощь вовремя. Представители данного вида довольно агрессивны. Если их потревожить, они нападают на любых существ.

Синекольчатые осьминогов кусают жертву, впрыскивает в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Противоядия не существует.

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#животные
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#подростки
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Задержан мужчина, который после развода с женой два года насиловал дочь-подростка
Shot: В Подмосковье отец два года насиловал дочь после развода с супругой
06 декабря 2023, 13:39

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В подмосковном Фрязино мужчина регулярно насиловал свою дочь после развода с женой. 15-летняя девочка осталась жить с отцом, чтобы не переходить в новую школу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жуткая история вскрылась, когда подросток попросила маму записать её к психологу. Она сказала, что последнее время у нее с папой не ладятся отношения.

На сеансе восьмиклассница призналась, что отец начал домогаться ее, после того как мать съехала от них в 2021 году. Как рассказал девочка, отец с того времени удовлетворял свои потребности с ней в их квартире на протяжении двух лет. 

Когда правда стала известна, мать была шокирована. Она разрешила остаться с папой, чтобы не разлучать девочку со школьными друзьями и не ездить далеко в школу. 

Насильник задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». 

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#подросток
#уголовное мать
#отец
#мужчина
#отношения
#девочка
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В Ростове-на-Дону мужчина обнаружил в своей квартире более 300 летучих мышей
06 декабря 2023, 13:12

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

Летучие мыши пробрались в квартиру через щель в балконе.
Baza пишет, что за 6 лет практики волонтёр Ольга Жуковская не раз спасала жизни летучих мышей, но даже она сильно удивилась, когда приехала на вызов в одну из ростовских квартир. Там находились 306 летучих мышей. 

Волонтёры вывезли стаю в город Шахты, где соорудили временный «мышатник». 

Объявлен сбор средств для транспортировки мышей в Краснодарский край, где их отпустят на волю. В лесу-заповеднике летучие мыши смогут прокормить себя и пережить зимовье. 

Ранее сообщалось, что некоторые перелётные птицы задержались в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона. Так, недавно в ведомство поступило обращение от жительницы Лобни, заметившей на пруду двух водоплавающих перелётных птиц огарей.

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#животные
#квартира
#новости
#происшествие
#волонтеры
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В Петербурге 13 мигрантов выдворят из России после массовой драки
06 декабря 2023, 13:01

Фото: iStock/Akintevs

В результате массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Санкт-Петербурге более 50 человек лишились трудовых патентов.
Ещё 13 предписали покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

Сообщается, что в результате драки, которая произошла 4 декабря, более 100 иностранных граждан были доставлены в полицию.

13 мигрантов помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы РФ. 

Ранее сообщалось, что более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности после рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

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#мигранты
#полиция
#новости
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В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома
06 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/Motortion

В деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалый мальчик насмерть замёрз на пороге дома.
Об этом пишет уральский портал E1.ru. По предположению следователей, мальчик мог самостоятельно выйти ночью из дома, пока его мать спала. Но вот обратно зайти он уже не смог. Дверь захлопнулась. Врачи не смогли спасти детсадовца. 

Мать не сразу заметила отсутствие сына. Когда она начала его искать, было уже поздно. По словам соседей, женщина часто выпивала. При этом семья является полной и многодетной. Во время трагедии отца не было дома. Он трудится вахтовым методом. 

«С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама 1985 года рождения», —рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России в Свердловской области Валерий Горелых.

Региональная прокуратура инициировала проверку для установления других обстоятельств случившегося.

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#дети
#полиция
#происшествие
#новости
#ребёнок
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В Петербурге студентка вышла из ванной и умерла на глазах матери
06 декабря 2023, 12:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге 17-летняя студентка первого курса вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и рухнула на пол без чувств на глазах у матери.
«Фонтанка» сообщает, что 43-летняя мать студентки немедленно вызвала бригаду медиков. Но прибывшие врачи не смогли спасти девушку.

На профилактических учетах семья не состояла. По словам матери, девушка до смерти не жаловалась на плохое самочувствие. 

Ранее труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы. По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают.

Также в воскресенье, 3 декабря, вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы. «МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.

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#санкт-петербург
#новости
#происшествие
#полиция
#студенты
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На заводе по производству Ми-8 и «Ансатов» нашли поддельные детали
06 декабря 2023, 11:57

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха») обнаружила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и «Ансат».
Об этом пишет РИА Новости. 

«Данные изделия поставлял на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур. Дефект продукции выявила заводская служба качества», —рассказали в «Ростехе».
Дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность резины. Возбуждено уголовное дело. 

После испытаний дефективную резину изъяли из общей массы. Использованную продукцию также изъяли из цехов и заменили на вертолётах.

Проверка показала, документы о качестве резины оказались поддельными. Каким именно образом вскрылись махинации, не уточняют. В данный момент уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства.

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#проверка
#вертолёты
#уголовное дело
#новости
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После полицейского рейда в Подмосковье из России выдворят более 40 нелегалов
06 декабря 2023, 11:13

Фото: Istockphoto / sasirin pamai

Более 40 нелегальных мигрантов привлекли к ответственности поле рейда на подмосковных складах. Все они будут выдворены из России, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
«Полицейские выявляли нелегалов в производственно-складских помещениях в посёлке совхоза им. Ленина. Всего проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в России и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны», – пояснила Петрова.
Она добавила, что каждый нелегал заплатит штраф в 5 тыс рублей. При этом девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям.    По словам Петровой, также сотрудники полиции задержали организатора незаконной миграции - 62-летнего жителя Тульской области. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
 
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#московская область
#рейды
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В Перми маньяк, нападающий на девушек в подъездах, держит в страхе город
06 декабря 2023, 11:12

Фото: istockphoto/Wirestock

В Перми ищут маньяка, нападающего на молодых девушек в подъездах.
Жительницы города написали  в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости», что мужчина поджидает жертв у дома или в подъездах, а потом пытается изнасиловать их.

Сообщается, как минимум о четырех случаях нападения на девушек. ЧП случились на улицах Вильвенская, Связистов, Овчинникова и Крылова в Дзержинском районе Перми. Мужчину видели в микрорайоне Крохалева. Манбяк хотел забежать за девушкой в подъезд, но не успел.

Одна из девушек рассказала, что маньяк пытался затащить её в лифт. 

«Будьте осторожны! Этот человек пытался сегодня на меня напасть и затащить в лифт. Женщины и дети, проявите осторожность», - обратилась горожанка к детям и женщинам, также она выложила его фото. 

Среди пострадавших есть и несовершеннолетние, пишет РЕН ТВ. 

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#полиция
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