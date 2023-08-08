Задержанный сбежал из здания МВД через окно

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В Санкт-Петербурге задержанный покинул здание МВД через окно, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, беглец привезли в отделение по подозрению в убийстве.
После неудавшегося побега задержанного госпитализировали, отмечается, что серьезных травм он не получил.
Напомним, в Забайкальском крае накажут сотрудников МВД, которые при избиении участников спецоперации возбудили дело только по статье о порче имущества. Сейчас виновникам добавили статью о дискредитации ВС РФ. Ситуацию с избиением участника СВО в Нерчинско-Заводском районе лично контролирует заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин.
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После неудавшегося побега задержанного госпитализировали, отмечается, что серьезных травм он не получил.
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Евгения Парфентьева