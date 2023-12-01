Задержанный за теракт в Рязанской области общался с украинским нацистом

В Севастополе местный житель жестоко избил двоих человек за то, что они готовили шашлык у него под окнами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

На кадрах опубликованного каналом видео мужчина хватает стоящего к нему спиной человека за одежду и бросает на землю, после чего начинать бить его ногами. Когда нападающий отошел, к избитому подошла девушка и наклонилась над ним. И в этот же момент она поучается удар по лицу ногой от того, кто избил ее товарища и тоже падает рядом.Оказалось, что молодые люди решили пожарить шашлыки на парковке около дома. Жителя соседнего дома были заявили, что после таких мероприятий весь мусор уносит в их сторону.











