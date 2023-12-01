Задержанный за теракт в Рязанской области общался с украинским нацистом

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Обнаружена переписка задержанного по подозрению в совершении теракта в Рязанской области с украинским нацистом, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, сегодня Федеральная служба безопасности РФ задержала мужчину, подозреваемого в совершении теракта на перегоне «Рыбное - Блокпост 204-й км» в Рязанской области 11 ноября. Тогда в результате взрыва опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.
Агентств «РИА Новости» изучило социальные сети задержанного и выяснило, что во «ВКонтакте» у него в друзьях есть Игорь Опря – украинский нацист, состоящий в батальоне «Реванш».
При этом, ранее сообщалось, что задержанный совершил теракт по заданию украинских спецслужб.
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Агентств «РИА Новости» изучило социальные сети задержанного и выяснило, что во «ВКонтакте» у него в друзьях есть Игорь Опря – украинский нацист, состоящий в батальоне «Реванш».
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Евгения Парфентьева