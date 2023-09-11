Загадочную смерть школьницы из Каменска-Уральского продолжают расследовать на Урале

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10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг. В настоящий момент расследование загадочной смерти подростка продолжается, об этом сообщает «РИА Новости».
В день убийства девушка ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж. Она вернулась домой поздно, когда автобусы уже не ходили, и ей пришлось добираться от электрички пешком. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, однако, полиции долго не удавалось найти ее телефон.
Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки, но он рассказал следствию другую версию событий. Подозреваемый заявил, что действительно ехал с девушкой по одной дороге. Он обратил внимание, что подросток сильно шатается, а затем она и вовсе упала и скатилась в овраг. Мужчина решил ограбить ее, забрал телефон, но не смог разблокировать и зарыл его неподалеку. Эту версию подтвердил полиграф.
Расследование гибели девушки из Каменска-Уральского продолжается. Подозреваемый все еще находится под арестом.
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Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки, но он рассказал следствию другую версию событий. Подозреваемый заявил, что действительно ехал с девушкой по одной дороге. Он обратил внимание, что подросток сильно шатается, а затем она и вовсе упала и скатилась в овраг. Мужчина решил ограбить ее, забрал телефон, но не смог разблокировать и зарыл его неподалеку. Эту версию подтвердил полиграф.
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Евгения Парфентьева