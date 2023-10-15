Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили

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В Москве на проспекте Мира потушили пожар, возникший в автомобиле после ДТП. Как сообщает МЧС России, пожар был полностью ликвидирован всего за восемь минут, и по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
МЧС России также уточнило, что пожар потушили оперативно, при помощи шести пожарных и двух единиц специализированной техники.
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Артем Кузьмин