Захарова прокомментировала реакцию Украины на идею открытого расследование ЧП на Каховской ГЭС

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Кроме того, по её словам, Киев заблокировал все возможности для создания такой международной группы расследования.
«Мы и другие страны предложили сделать это расследование международным, предать ему международный статус, сделать его открытым, на что мы тут же получили нервную реакцию киевского режима, представители которого сказали, что этого не хотят», — отметила в беседе с RT Захарова.
Ранее Мария Захарова заявляла, что Украина отклоняет любые возможности для переговоров с Россией.
«Киевский режим в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Захаровой.
Также Мария Захарова отмечала, что киевский режим совершает теракты при активной поддержке и спонсорстве Запада.