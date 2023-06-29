Заключённый убил майора ФСИН в липецкой колонии

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Уточняется, что инцидент произошёл в колонии N6. 26-летний заключённый, который отбывал наказание за убийство, до смерти избил начальника по воспитательной работе.
«При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы», — говорится в сообщении ведомства.
После чего заключённый ударил 10 раз майора и тот скончался.
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