Суд в Екатеринбурге арестовал женщину, обвиняемую в убийстве опекаемого ею ребенка

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга в пятницу арестовал до 26 августа Веронику Наумову
Фигурантка будет находится в колонии 1 месяц и 29 дней, до 26 августа. В СК сообщили, что женщина не признает вину. По ее словам, мальчик погиб в ходе несчастного случая.
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Дана Игумнова