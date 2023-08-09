Замену выбитых взрывом стёкол в домах Сергиева Посада начнут в четверг

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Заменять выбитые стёкла в домах возле производственно-складского здания в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, начнут в четверг. Такой срок назвал в ходе оперативного совещания глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов.
«Необходимо максимально быстро оказать всю необходимую помощь жителям, квартиры которых пострадали от взрыва. Сегодня принимаем временные меры, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами. А завтра приступим к замене выбитых стёкол», – сказал Акулов, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека.
В администрации Сергиево-Посадского городского округа информировали о повреждении стеклопакетов в соседних зданиях.
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Лора Луганская