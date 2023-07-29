Заместителя главы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

Фото:istockphoto/Ivan P
Заместитель главы Архангельска задержан. Его подозревают в получении крупной взятки.
По данным следствия, в течение 2 лет подозреваемый ежемесячно получал от представителя некоей коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за предпринимательскую деятельность на полигоне твердых бытовых отходов. В сумме чиновник получил более 3,5 млн рублей.
Ранее Замоскворецкий суд до 24 сентября арестовал гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина. Его подозревают в получении взятки.
Также сообщалось, что у московского следователя в производстве находилось уголовное дело в отношении хакеров. За вознаграждение правоохранитель не стал накладывать арест на их активы. Взятка в 1,6 млрд рублей считается рекордной для сотрудников правоохранительных органов.
Читайте также
В Волгограде майора разжаловали и посадили в тюрьму за взятку от военного
Главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в $2,7 млн
В Санкт-Петербурге за взятку задержан глава «Росгранстроя»
Ранее Замоскворецкий суд до 24 сентября арестовал гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина. Его подозревают в получении взятки.
Читайте также
В Волгограде майора разжаловали и посадили в тюрьму за взятку от военного
Главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в $2,7 млн
В Санкт-Петербурге за взятку задержан глава «Росгранстроя»
Мария Фирсова