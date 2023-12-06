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Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и побил коллегу

В Чебоксарах замначальника полиции устроил дебош в кафе и побил росгвардейца
06 декабря 2023, 09:25
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Замначальника полиции по Чувашии устроил дебош в ресторане во время празднования Дня полиции. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как сообщает издание, 10 ноября полковник отдыхал в ресторане. Культурно отдохнуть не получилось и в конце вечера полицейский начал неприлично себя вести и ругаться матом на работников заведения. Один из сотрудников нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.

Силовики задержали коллегу и доставили его в отделение, но на парковке возле здания мужчина ударил росгвардейца. Через время полковника отпустили домой. Там он решил избить жену. которая тоже является сотрудником правоохранительных органов.

По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее сообщалось, что двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#полицейские
#мужчина
#нападение
#росгвардия
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В Москве погибла 16-летняя девочка
06 декабря 2023, 09:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы.
По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают. 

Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.

В воскресенье, 3 декабря,  вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.

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#полиция
#москва
#подростки
#школьники
#дети
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В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником
06 декабря 2023, 08:51

Фото: iStock/dolgachov

В поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя девушка обменивалась нюдсами с учеником третьего класса.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Сообщается, что девушку чаще видели в Белебее из-за учебы, а на выходные она приезжала к матери в Приютово. Там младший брат познакомил её с 9-летним другом. Студентка и третьеклассник обменялись контактами. Спустя несколько недель общение вышло за рамки. 

Мать третьеклассника увидела переписку. Женщина обнаружила у сына и фотографии девушки интимного содержания. К тому же школьник отправлял ей схожие фото в ответ. Иногда мальчик и девушка встречались.

Полицейские заинтересовались такими тёплыми отношениями и вызвали студентку на допрос.

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#дети
#школьники
#студенты
#отношения
#полиция
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Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ
Двух офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки ВСУ
06 декабря 2023, 08:46

Фото: istock / Zolnierek

Двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — рассказал источник изданию. 
Отмечается, что мужчин не лишили воинского звания, поэтому после отбывания наказания или досрочного освобождения они смогут снова приступить к службе в российских войсках. 

Ранее сообщалось, что российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны специально военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#всу
#вс рф
#суд
#военные
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В Новосибирске заключенные в колонии надругались над подростком
06 декабря 2023, 08:43

Фото: istock / Andrii Zorii

В Новосибирске у 16-летнего подростка из колонии обнаружили в брюшной полости инородные предметы.
По предварительной информации, предметы остались там после изнасилования, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

ЧП случилось в Новосибирской воспитательной колонии. По данным правоохранителей, над парнем надругались 29 ноября, но в больницу подростка госпитализировали только спустя несколько дней. Медики обнаружили у осужденного за разбой подростка деревянные щепки в брюшной полости. 

Подозреваемыми проходят трое осужденных (от 17 до 18 лет).  Двое из них отбывают наказание за насильственные действия, один – за разбой. Возбуждено уголовное дело. 

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В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии

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#колония
#происшествие
#изнасилование
#полиция
#больница
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«Выпили за здоровье»: Две бабушки отправили в нокаут четырехмесячного правнука
В Орловской области из-за драки бабушек младенец попал в реанимацию
06 декабря 2023, 08:33

Фото: istock / Marija Stepanovic

Две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска.  73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабшуки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка. 

Малыша госпитализировали в детскую больницу в Орле. Медики поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Женщин проверяют сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
#здоровье
#травма
#женщины
#диагноз
#ребёнок
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В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии
06 декабря 2023, 08:22

Фото: iStock/Akintevs

В Хабаровском крае три мигранта совершили нападение на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета.
Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета. 

На студентов напали три мужчины из Таджикистана, которые тоже учились в университете. О причинах конфликта не сообщается. 

Правоохранители опросили 27 мигрантов, после чего выявили троих подозреваемых. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.
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#мигранты
#происшествие
#новости
#студенты
#полиция
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Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков
Shot: В Казани задержали баскетболиста-инвалида, перевозившего 20 кг наркотиков
06 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / lekcej

Баскетболиста, инвалида-колясочника из Уссурийска задержали с 20 килограммами наркотиков в Казани на трассе М7 «Волга». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 32-летний мужчина ехал на автомобиле из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Спортсмена остановили на стационарном посту в Казани с целью проверки. Автомобиль мужчины, который сильно нервничал, проверили и обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 кг неизвестного вещества в упаковке. Экспертиза установила, что внутри пакета находится мефедрон. 

Известно, что мужчина является инвалидом первой группы, у него травма позвоночника. Раньше мужчина являлся членом команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», в составе которой участвовал в чемпионате РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». 

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#наказание
#мужчина
#спартак
#наркотики
#арест
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В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами — СК
06 декабря 2023, 06:32

Фото: iStock/Dzurag

В Хабаровске был проведен рейд в общежитии после избиения мигрантами двух студентов вуза. В настоящее время заведено дело, решается вопрос о заключении хулиганов в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, студентов ТОГУ избили в общежитии вуза 28 ноября вечером.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, УМВД РоФ по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство по мотивам национальной ненависти) УК РФ. 

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#насилие
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#хулиганство
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Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
06 декабря 2023, 05:52

Фото: iStock/gorodenkoff

В Приморье Уссурийский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы спецтипа в психиатрическую больницу общего типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Габышева Ольгу Тимофееву.
В феврале прошлого года в Новосибирске суд смягчил Габышеву тип стационара на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. Сейчас Александр Габышев находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В среду, 6 декабря, суд рассмотрел очередное ходатайство о переводе якутского «шамана» из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа.

«Суд, несмотря на представление врачей, отказал в переводе в больницу общего типа. Прокурор был против перевода», — цитирует агентство слова Тимофеевой.

Она отметила, что, по словам врачей, Габышев прошел необходимый курс лечения и его нахождение в психиатрической больнице спецтипа больше не требуется.

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