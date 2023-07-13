Замглавы Минцифры задержали по подозрению в коррупции

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В Москве задержан замглавы Минцифры Максим Паршин. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Паршина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.
Напомним, Паршин был назначен замглавой Минцифры в августе 2018 года.
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В Минцифры отмечают, что ведомство оказывает полное содействие правоохранительным органам в связи с проводимым расследованием.
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Екатерина Коршунова