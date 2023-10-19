Замхудрука Театра Намина назвала подозреваемого Микояна неуравновешенным

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Заместитель худрука Театра Намина Анна Исаева заявила, что подозреваемый в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера Стаса Намина Роман Микоян был психически неуравновешенным.
Она также подтвердила, что у него могли быть проблемы с алкоголем и наркотиками.
Кроме того, она усомнилась в озвученных ранее возмужных причинах преступления Романа, касающихся имущественных споров, поскольку, по её словам, у него не может быть никаких претензий к Стасу.
Ранее сообщалось, что приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства - своей бабушки и брата.
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«Роман никогда не был его сыном, никогда не был усыновлённым, всегда был психически неуравновешенным», — прокомментировала в беседе с RT Исаева.
Ранее сообщалось, что приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства - своей бабушки и брата.
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Мелисса Тимофеева