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Замхудрука Театра Намина назвала подозреваемого Микояна неуравновешенным

19 октября 2023, 14:50
Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Заместитель худрука Театра Намина Анна Исаева заявила, что подозреваемый в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера Стаса Намина Роман Микоян был психически неуравновешенным.
Она также подтвердила, что у него могли быть проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Роман никогда не был его сыном, никогда не был усыновлённым, всегда был психически неуравновешенным», — прокомментировала в беседе с RT Исаева.


Кроме того, она усомнилась в озвученных ранее возмужных причинах преступления Романа, касающихся имущественных споров, поскольку, по её словам, у него не может быть никаких претензий к Стасу.

Ранее сообщалось, что приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства - своей бабушки и брата.

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«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
В Челябинске мать обвинила воспитателя в издевательствах над ее 6-летним сыном
19 октября 2023, 15:07

Фото: istock / BrianAJackson

В Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним ребенком. Челябинка заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Об этом сообщает 74.RU.
Она поделилась, что сын вечером рассказал, как воспитательница достала хлеб из мусорной корзины и заставила съесть его, из-за чего мальчика вырвало. После рассказа мать решила проверить записи камер видеонаблюдения в садике.

«На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передает хлеб моему ребенку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка», — объяснила мама мальчика.
Женщина также сказала, что попросила заведующую детсадом принять меры и поговорила с воспитательницей, но «положительной динамики и раскаяния» не услышала. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.

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Свердловский вор в законе Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане
19 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/Vershinin

Свердловского криминального авторитета Марселя Гасанова задержали силовики, а затем сразу отпустили. Это событие он отправился отмечать в ресторан, сообщает URA.RU со ссылкой на источники, близкие к Гасанову.
Напомним, вчера правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова. Его автомобиль остановили у скандально известного ресторана «Каспий». В багажнике авто были обнаружены предметы, похожие на пистолеты Макарова. При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью.

«Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», - рассказал собеседник издания. 

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#задержание
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Известный российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде
19 октября 2023, 14:49

Фото: iStock/Nastco

Известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Об этом сообщает Tekegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с 15 на 16 октября 37-летний мужчина упал в воду на острове Пханган. Он поплыл в другую сторону от берега. Его несколько раз пытались вытащить из воды, однако музыкант активно сопротивлялся. Его еще несколько раз видели плывущим возле лодки, или держащимся руками за сваи пирса. Однако потом он пропал окончательно.

Полиция нашла тело диджея спустя сутки. У него осталась жена, с которой он переехал из России в Таиланд.

Ранее также сообщалось, что в Совхозе им. Ленина Ленинского округа Подмосковья в фитнес центре утонула пятилетняя девочка. Проводится проверка.

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#мужчина
#таиланд
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Актрису Иcкандер обвиняют в управлении крупным онлайн-наркошопом
19 октября 2023, 14:29

Фото: iStock/vladans

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер обвинили в управлении крупным онлайн-магазином наркотиков, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Сама актриса отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. До 22 декабря она находится в СИЗО. 

Отметим, что давать признательные показания она отказалась.

Теперь же Искандер обвиняют в содержании крупного онлайн-магазина наркотиков. По версии обвинения, в подчинении у актрисы работают более 60 курьеров, которые разносят «закладки» с запрещенными веществами.

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Бывший вице-мэр Рыбинска Дубино задержан в Новгородской области
19 октября 2023, 14:09

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новгородской области полиция задержала бывшего вице-мэра Рыбинска Ивана Дубино, сообщает Telegram-канал 112.
По информации следствия, Дубино брал взятки у подрядчика, который занимался реконструкцией тепловых сетей города. За это строителям давалась гарантия стопроцентной приёмки работ. 

В настоящий момент Дубино доставили в Ярославль. С ним работают следователи, сам он активно сотрудничает с ними и даёт признательные показания.

Помимо бывшего вице-мэра, правоохранители задержали и его подельника - бывший генеральный директор «Рыбинской генерации» Виктор Тамаров. Он находится в СИЗО последние 1,5 месяца. 

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#сизо
#мэр
#задержание
#строительство
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Сенатор от Татарстана Емельянов попал в серьёзное ДТП
19 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/Anton Novikov

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в серьёзное ДТП, ему уже провели операцию, прогнозы врачей положительные. Об этом сообщил представляющий в Совете Федерации республику от исполнительной власти Александр Терентьев.
«Да, попал в ДТП. Сейчас находится в больнице, прооперировали, находится в реанимации. Прогнозы положительные», - передает РИА Новости словам Терентьева.

Он также уточнил, что Емельянов получил в аварии тяжёлые травмы, в том числе различные переломы. Напомним, Геннадий Емельянов - член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

По информации SHOT, 66-летний Емельянов ехал по трассе Чистополь – Нижнекамск на в сторону Нижнекамска. Он столкнулся с другим автомобилем, который поворачивал налево, предварительно, он нарушил ПДД и совершил обгон там, где это было запрещено знаком.
От сильного удара «Ленд крузер» депутата опрокинулся в кювет, а сам он влетел из салона автомобиля, получил множественные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

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#аварии
#новости
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Полиция Москвы переходит на усиленный режим из-за пропалестинских протестов
19 октября 2023, 14:00

Фото: iStock/blinow61

Полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По информации СМИ, усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру. 

Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов. 

Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.

Так, например, в Вашингтоне участникам митинга удалось прорваться в одно из помещений Белого дома.

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#москва
#подмосковье
#протесты
#полиция
#палестина
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На Урале вынесли приговор мужчине, который продавал за границу детали для истребителей
На Урале вынесли приговор мужчине за продажу деталей для истребителей
19 октября 2023, 13:52

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который продавал замаскированные детали для истребителей. Об этом сообщает пресс-служба уральского таможенного управления.
Ранее сотрудники екатеринбургской таможни «Кольцово» задержали жителя Челябинской области, который в течение двух лет отправлял в США и Японию посылки военного назначения, оборот которых разрешён лишь при наличии специальной лицензии. 

В ведомстве рассказали, что у мужчины был помощник, который закупал военную технику. Отправкой заказа и получением оплаты занимался задержанный на таможне. 

Отмечается, что мужчина тщательно маскировал товар. Так, под видом игрового джойстика, он пытался отправить в Японию деталь от российского истребителя. 

В пресс-службе добавили, что в отношении мужчин было заведено уголовное дело. Суд назначил им условное осуждение сроком на пять лет. 

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Число россиян, погибших в результате эскалации конфликта в Израиле, достигло 19
19 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения ситуации в регионе, достигло 19, об этом сообщили в посольстве РФ.
В то же время, в заложниках у ХАМАС могут находиться по меньшей мере двое граждан РФ, семеро россиян числятся пропавшими без вести. 

Вчера постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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