Замначальника астраханского УГИБДД уволили после стрельбы из автомобиля

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области Александра Канунникова уволили после видеоролика, на котором он стреляет из автомобиля, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
Проверку в отношении подполковника инициировали в ноябре, когда в интернете появилось видео, на котором мужчина, предположительно, Канунников, сидя на пассажирском сидении автомобиля, открывает окно и делает несколько выстрелов из пистолета.
Источники издания в правоохранительных органов региона подтвердили, что после публикации этого ролика Канунников был уволен.
Канунников признал, что на видеоролике действительно он, и подчеркнул, что пистолет принадлежит не ему.
Читайте также:
МВД: В Красноярском крае восьмерых детей бросили в доме без тепла и еды
Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году
В Орехово-Зуево школьница пожаловалась на головную боль после падения флага РФ
Источники издания в правоохранительных органов региона подтвердили, что после публикации этого ролика Канунников был уволен.
«Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», - отметили в пресс-службе МВД по региону.
Канунников признал, что на видеоролике действительно он, и подчеркнул, что пистолет принадлежит не ему.
Читайте также:
МВД: В Красноярском крае восьмерых детей бросили в доме без тепла и еды
Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году
В Орехово-Зуево школьница пожаловалась на головную боль после падения флага РФ
Евгения Парфентьева