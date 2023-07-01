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Замначальника Управления по развитию массового спорта Зеленограда задержан по подозрению в убийстве, которое произошло 23 года назад
Shot пишет, что, по версии следствия, чиновник мог проломить череп девушке, с которой встречался. Московская полиция стала ближе к раскрытию «глухаря» из 2000-го года.
23 года назад в реанимацию столичной больницы поступила 20-летняя девушка. У неё диагностировали тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания и свода черепа.
Экспертам удалось установить, что её сильно ударили вазой. Через 2 недели девушка скончалась.
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» приостановили спустя полгода. Виновного так и не нашли.
Недавно дело возобновили. По версии следствия, убийство мог совершить 46-летний заместитель начальника Управления по развитию массового спорта Зеленограда, которому на момент убийства было 26 лет. Мужчина доставлен в отдел для беседы. Официально обвинения пока не предъявлены.
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23 года назад в реанимацию столичной больницы поступила 20-летняя девушка. У неё диагностировали тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму с переломом костей основания и свода черепа.
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» приостановили спустя полгода. Виновного так и не нашли.
Недавно дело возобновили. По версии следствия, убийство мог совершить 46-летний заместитель начальника Управления по развитию массового спорта Зеленограда, которому на момент убийства было 26 лет. Мужчина доставлен в отдел для беседы. Официально обвинения пока не предъявлены.
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Мария Фирсова