Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина

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Замоскворецкий суд Москвы отправил в Следственный изолятор бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.
«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — сообщил собеседник агентства.Напоминаем, Алексей Хотин является фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в банке «Югра», у которого Центральный банк РФ отозвал лицензию в 2017 году. После чего Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.
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Алина Юрчак