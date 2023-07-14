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Зампред Госдумы Чернышов сломал плечевую кость в ДТП

14 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Авария случилась накануне вечером, когда автомобиль 32-летнего Бориса Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта.
Shot пишет, что в данный момент депутат находится в больнице.

Борис Чернышов является депутат Государственной Думы от ЛДПР.


Ранее он предложил ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.

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#ДТП
#авария
#Госдума
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В Белгороде взорвалась машина, есть пострадавшие
14 июля 2023, 11:32

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Под автомобилем одного из местных жителей взорвалась граната или небольшое СВУ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве пострадали 3 человека: мужчина в машине и двое случайных прохожих — мама с ребёнком.
 
Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног. На месте работают следователи, пишет Baza. 

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#Белгород
#взрыв
#граната
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В Красноярске шестилетний мальчик прострелил из пневматического пистолета ногу девочке
14 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в ногу восьмилетней девочке, играющей в песочнице во дворе.
По предварительным данным правоохранительных органов, оружие на детскую площадку принес 13-летний подросток. Об этом сообщает МВД по региону.

Шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Взяв оружие, ребенок подошел к песочнице и прицелился в одну из песочных форм, но промахнулся и выстрелил в ногу девочке, которая находилась рядом. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. В настоящее время известно, что девочка направлена на амбулаторное лечение, ее жизни ничего не угрожает. 

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#пистолет
#Красноярск
#дети
#выстрел
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В Москве полицейские задержали трех парней с огнеметом на крыше
14 июля 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Marina Lohrbach

В полицию поступило сообщение о пожаре на крыше дома на 1-ом Вражском переулке.
Когда правоохранители приехали на место, следов возгорания не было обнаружено. На крыше находились трое 23-летних парней с огнеметом, пишет РЕН ТВ.

Выяснилось, что они снимали клип. У молодых людей изъяли огнемет и доставили их в участок.

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#огнемет
#клип
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В Адыгее пропала 11-летняя девочка
14 июля 2023, 10:50

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

Спасатели ищут 11-летнюю девочку, которая отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи.
В последний раз пропавшую девочку видели в четверг в районе горного озера, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
 
В четверг семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но обратно на турбазу девочка не вернулась. Связи в горах нет, поэтому узнать точные обстоятельства происшествия пока невозможно.
 
Поиски ведутся в районе Майкопского перевала. В 06.00 из Сочи вылетел вертолёт МЧС.

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#Адыгея
#ребёнок
#туристы
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В Москве сварщик из Киргизии заставил двух уборщиц изнасиловать друг друга
14 июля 2023, 10:32

Фото:istockphoto/Tinnakorn Jorruang

46-летний сварщик предложил сотрудницам клинингового агентства работу и гонорар. В назначенный день он встретил их в помещении на 3-м Хорошёвском проезде в Москве, закрыл дверь и приказал раздеться.
Mash пишет, что женщины отказались и получили за это пару ударов по лицу. Угрожая трубой, мужчина заставил женщин снять одежду и сказал заняться сексом друг с другом. После надругательства отпустил.

Когда женщины смогли уйти, они позвонили в полицию. Накануне мужчину задержали и возбудили дело по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#Москва
#сварщик
#изнасилование
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В Новоуральске погиб человек при разгерметизации на заводе «Росатома»
14 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Motortion

В Новоуральске разгерметизировался баллон с обеднённым гексафторидом урана.
В результате ЧП погиб один человек, есть пострадавшие. Персонал цеха эвакуировали, аварию ликвидируют, пишет Ural Mash. 
 
По словам местных жителей, их попросили закрыть окна и не выходить на улицу.
 
Обеднённый уран может вызвать тяжёлое отравление и ожоги. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами нормальная, сообщает Уральский электрохимический комбинат.

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#Новоуральск
#завод
#разгерметизация
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Москвич скончался после поездки в Африку
14 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/blinow61

23-летний парень в конце июня летал в Африку по работе. Спустя неделю после возвращения в Россию, 8 июля, ему резко стало плохо, температура поднялась до 40.
Медики диагностировали острый бронхит и пневмонию, сделали укол и выписал лекарства. Но состояние молодого человека стремительно ухудшалось, пишет Shot Проверка.
 
Накануне парень вызвал скорую, но был настолько слаб, что даже не смог открыть дверь врачам: её пришлось вскрывать.
 
Молодой человек скончался от остановки сердца по дороге в больницу. Судмедэксперты, выяснят, могла ли причиной смерти стать менингококковая инфекция, широко распространенная в африканском регионе. Если диагноз подтвердят, врачам придётся срочно обследовать родителей и сестру парня, с которыми он контактировал после возвращения из поездки.
 
Погибший был выпускником математического факультета НИУ ВШЭ, занимался футболом. До посещения Африки проблем с лёгкими и сердцем у парня не было.

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#Москва
#Африка
#скорая
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Тело младенца обнаружили в реке Которосль в Ярославле
14 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/eranicle

Тело 10-месячного младенца найдено в акватории реки Которосль в Ярославле. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Отмечается, что ребенок погиб насильственной смертью. Его мать задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, в убийстве младенца подозревается его 35-летняя мать.

Уточняется, на месте трагедии работают криминалисты и сотрудники следственного комитета.

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#младенец
#Ярославль
#река
#происшествия
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В Калифорнии пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел
14 июля 2023, 09:59

Фото: istockphoto/Tatrano

На 74-летнюю американку Линду Бриггс пчёлы набросились прямо у крыльца её дома в Калифорнии. От укусов она упала на тротуар. Сосед, который снимал на видео Бриггс и пытался помочь женщине, тоже оказался атакован пчёлами.
Daily Mirror пишет, что на место ЧП прибыли пожарные и отогнали насекомых водой и пеной. Из тела женщины медики извлекли более 700 жал.
 
Женщину спасли кофта с длинными рукавами и штаны. Но её лицо, шея и руки оказались покрыты укусами. Бриггс считает, что ей крупно повезло: обычно такие атаки пчел приводят к летальному исходу.
 
Городские службы выяснили, что насекомые жили в стенах дома женщины. Размер скрытого улья оценивается примерно в сто тысяч особей.
 
Местные жители и семья Бриггс собирает деньги, чтобы помочь женщине избавиться от пчел. Процедура по удалению улья и ремонту дома оценивается в 25 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). У женщины нет таких денег: она живет одна, имеет скромный доход и хронические заболевания, пишет «Лента. Ру».

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#Калифорния
#пчёлы
#укусы
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