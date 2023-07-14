Зампред Госдумы Чернышов сломал плечевую кость в ДТП

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Авария случилась накануне вечером, когда автомобиль 32-летнего Бориса Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе в сторону аэропорта.
Shot пишет, что в данный момент депутат находится в больнице.
Борис Чернышов является депутат Государственной Думы от ЛДПР.
Ранее он предложил ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.
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Борис Чернышов является депутат Государственной Думы от ЛДПР.
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Мария Фирсова