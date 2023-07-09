Зампред комитета Совета Федерации Васильев предложил штрафовать за езду вдвоем на одном самокате

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За езду двух человек на одном самокате могут ввести штраф размером в 1000 рублей.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в РФ почти на 60% выросло количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.
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