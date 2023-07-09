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Зампред комитета Совета Федерации Васильев предложил штрафовать за езду вдвоем на одном самокате

09 июля 2023, 08:16

Фото: istockphoto/primipil

За езду двух человек на одном самокате могут ввести штраф размером в 1000 рублей.

Фиксацией таких нарушений будут заниматься сотрудники ГИБДД. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в РФ почти на 60% выросло количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.

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#самокаты
#самокат
#Совет Федерации
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Илон Маск сообщил, что жена Цукерберга ездит на автомобиле Tesla
09 июля 2023, 10:27

Фото: iStock/Michael Vi

Жена Марка Цукерберга Присцилла Чан водит автомобиль Tesla, но её супруг об этом не знает, написал Илон Маск в одной из социальных сетей.
«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал Илон Маск в Twitter.
 
Пользователи Twitter прокомментировали эту новость.
 
«Ты так заставишь его плакать», —написал Heaven.
 
«Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни», —оставила комментарий Charlotte Marie, пишет РИА Новости.
 
Ранее Маск назвал Цукерберга «змеенышем» и обвинил его в плагиате.

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#Маск
#Цукерберг
#Tesla
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Из-за драки со стрельбой на западе Москвы пострадали два человека
09 июля 2023, 10:27

Фото: iStock/Prathaan

На западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Об этом сообщают «Известия».
Происшествие случилось на улице Беловежская. Сообщается, что компанию из четырех человек не пустили в кафе, после чего неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. 

В результате инцидента 41-летнему мужчине пуля попала в грудь, из-за чего его госпитализировали. Еще один пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

Отмечается, что всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.

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#Москва
#стрельба
#происшествия
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Финансовый аналитик Андриевская рассказала о риске пересмотра пенсионного возраста в РФ
09 июля 2023, 10:20

Фото: istockphoto/yacobchuk

Финансовый аналитик Ирина Андриевская не исключает, что в России пересмотрят пенсионный возраст.
Об этом Ирина Андриевская рассказала в беседе с Ura.ru. По её словам, главными факторами для повышения пенсионного возраста выступают старение населения и сокращение рождаемости.
 
ООН прогнозирует, что к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Данная тенденция касается и России.

По словам аналитика, для экономики страны имеет значение, чтобы число работающих превышало количество пенсионеров. Показатель не должен опускаться ниже 1,5. Только в этом случае пенсионная система будет работать эффективно.
 
«То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», - отметила Ирина Андриевская.

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#пенсия
#пенсионный возраст
#пенсионеры
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Путин обратился к участникам Форума будущих технологий
09 июля 2023, 10:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий. Об этом сообщают на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент для России в условиях беспрецедентных внешних вызовов необходимо максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных специалистов.

Путин отметил, что быстрое внедрение — это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния россиян.

Сообщается, что в предстоящих встречах будут участвовать зарубежные коллеги. По мнению Путина, это возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных «прорывных проектов».

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

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#Путин
#Форум будущих технологий
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На западе Москвы прохожий спас мужчину, который потерял сознание и упал в фонтан
09 июля 2023, 10:12

Фото: Минблаг МО

ЧП случилось сквере у Кутузовского проспекта: мужчина потерял сознание и упал в фонтан.
Неизвестный мужчина спас пострадавшего, пишет тг-канал «Осторожно, Москва». Он оказал ему первую помощь до приезда медиков. Мужчина пришел в сознание и начал дышать.
 
«Собравшиеся там люди благодарили парня за его добрый поступок, но он скромно отвечал, что так поступил бы любой на его месте. После прибытия скорой он ушёл», - рассказывают очевидцы.

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#Москва
#фонтан
#прохожий
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Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции
09 июля 2023, 10:05

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Австрийский концерн OMV продолжит закупки газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.
Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн в интервью Financial Times.
 
«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», —отметил руководитель нефтегазового австрийского концерна.
По словам Штерна, OMV имеет право закупать топливо из любого источника, пока он юридически приемлем, а из-за устранения одного из них вырастут цены.
 
В данный момент продолжается работа над диверсификацией поставок газа, к примеру, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

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#газ
#цены
#санкции
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В Сочи мощный ливень смыл 10 машин
09 июля 2023, 09:58

Фото: istockphoto/NexTser

В Сочи припаркованные автомобили снёс поток воды на улице Ручей Видный.
В Сочи накануне прошёл мощный ливень. Потоки воды сносили машины. Из них образовалась настоящая плотина, пишет Shot. Пострадало около 10 машин.
 
Также в Хостинском районе подтопленными оказались два дома. Сейчас спасатели ликвидируют последствия дождей.

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#Сочи
#ливень
#дождь
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Польша передала Украине вертолеты Ми-24
09 июля 2023, 09:45

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Польша передала Украине десять вертолетов Ми-24.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявляет, что Польша передала Киеву десяток боевых вертолетов Ми-24 советской разработки.

Сообщается, что власти Украины не разглашали сведения о получении этих вертолетов.

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#Украина
#СВО
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На Камчатке автомобиль упал в реку, один человек погиб
09 июля 2023, 09:38

Фото: iStock/Nastco

Автомобиль упал с пристани в реку: один человек погиб, один числится пропавшим без вести.
Глава МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев сообщил, что ЧП случилось в селе Тымлат. Джип упал в воду. 
 
В автомобиле выбило лобовое стекло, людей внутри не обнаружили. 
 
Известно, что в машине находились трое. Один смог добраться до берега, чуть позже было найдено тело другого мужчины. В данный момент спасатели ведут поиски третьего человека.

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