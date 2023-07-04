Заражённой медвежатиной в Забайкалье жителей угостили приезжие охотники

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Жительница посёлка Куанда Забайкальского края, где люди массово отравились медвежатиной, рассказала, что заражённое мясо привезли приезжие охотники.
«Как я знаю, медведя застрелили жители другого посёлка. Они угостили одного из Куанды, а этот человек уже угощал мясом всех остальных, из-за чего и произошло отравление. Медвежатину у нас едят не часто. Раньше случаев отравления этим мясом даже не было», — сообщила в беседе с Газета.ру местная жительница.
Число отравившихся после употребления мяса медведя в Забайкалье выросло до 11. Состояние трех человек, госпитализированных с отравлением, средней степени тяжести. Медики проводят консультации с персоналом краевой инфекционной больницы.
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