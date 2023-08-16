«Зарядье» в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва

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На почту парка пришло письмо с информацией о том, что на его территории заложено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести 600 тысяч рублей его матери. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, в парке проходит эвакуация граждан.
Женщина, которая была указана получателем денежных средств заявила, что ее сын в настоящее время находится под домашним арестом и от его имени ранее уже кто-то сообщал о минировании объектов. По ее словам, у парня нет мобильного телефона и доступа в интернет.
Накануне, неизвестные сообщили о взрывном устройстве в парке, в связи с чем, была проведена экстренная эвакуация людей из-за угрозы взрыва.
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Женщина, которая была указана получателем денежных средств заявила, что ее сын в настоящее время находится под домашним арестом и от его имени ранее уже кто-то сообщал о минировании объектов. По ее словам, у парня нет мобильного телефона и доступа в интернет.
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Анастасия Крестьянова