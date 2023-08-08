Защита обжаловала приговор Ильи Сачкова

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Защита обжаловала приговор основателя Group-IB Ильи Сачкова о государственной измене, сообщил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
Напомним, Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы. Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.
Отметим, что свою вину, а именно – «передачу иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России», Сачков так и не признал.
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«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании», - прокомментировал ситуацию Афанасьев.
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Евгения Парфентьева