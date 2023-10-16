Заскучавший подросток пригрозил поджечь отдел полиции и получил срок

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В Красноярске суд вынес приговор 17-летнему подростку, который грозился поджечь отдел полиции. Парня приговорили к трем годам условно. Информацию сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
Кроме того, ему дополнительно назначили испытательный срок на 2 года. Юноша признан виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
По данным следствия, в июне 2023 года парень позвонил в дежурную часть и сообщил о намерении поджечь полицейское здание. Спустя время правоохранительным органам удалось становить личность звонившего и задержать его.
Мотивом такого поступка стала скука, объяснил подросток. В результате против него было возбуждено уголовное дело.
Ранее жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным следствия, в июне 2023 года парень позвонил в дежурную часть и сообщил о намерении поджечь полицейское здание. Спустя время правоохранительным органам удалось становить личность звонившего и задержать его.
Ранее жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак