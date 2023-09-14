Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками

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У заслуженную артистки России Рамили обнаружили два кг мефедрона. Она задержана по подозрению в покушении на торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Искандер сдал дилер из Пензы. Он был задержан за наркоторговлю и решил сотрудничать со следствием, сдав всех своих клиентов, в котором и значилась артистка.
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