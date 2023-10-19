«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком

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В Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним ребенком. Челябинка заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Об этом сообщает 74.RU.
Она поделилась, что сын вечером рассказал, как воспитательница достала хлеб из мусорной корзины и заставила съесть его, из-за чего мальчика вырвало. После рассказа мать решила проверить записи камер видеонаблюдения в садике.
Женщина также сказала, что попросила заведующую детсадом принять меры и поговорила с воспитательницей, но «положительной динамики и раскаяния» не услышала. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.
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«На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передает хлеб моему ребенку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка», — объяснила мама мальчика.
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Алина Юрчак