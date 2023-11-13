«Заставили раздеться»: В российской школе второклассники оказались в центре секс-скандала

Фото: istock / SB Arts Media
В одной из школ Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) второклассники оказались в центре секс-скандала. Школьники заставили ровесницу раздеться догола и лечь на снег. О случившемся рассказала мать девочки в родительском чате, сообщает Ura.ru.
Как рассказала россиянка, 31 октября мальчик с девочкой позвали ее дочь за стадион за школой, где сняли с нее пальто и нижнее белье.
Она обратила внимание, что, что физического сексуального насилия не было, но случившееся сильно повлияло на психику ее дочери. После того как о происшествии стало известно, девочка, участвовавшая в издевательствах, сказала, что они так просто играли, а историю с раздеванием их одноклассница просто придумала.
Следственное управление СКР по региону уже начало расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ
В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку
«Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — рассказала мать.
Следственное управление СКР по региону уже начало расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон
Алина Юрчак