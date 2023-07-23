Застолье в подмосковной деревне закончилось взрывом гранаты

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В подмосковной деревне Бортниково городского округа Ступино во время пьяного застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В качестве аргумента один из участников конфликта взорвал гранату.
Полиция проводит проверку с целью установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Правоохранители напоминают о важности и необходимости соблюдения правил безопасности во время любых массовых встреч и мероприятий, особенно когда в результате неосторожного и безответственного поведения взрослых могут пострадать дети.
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Александр Бойцов