Застрелившего сослуживца мобилизованного осудили на восемь лет колонии

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Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного, который застрелил своего сослуживца, информация опубликована на официальном сайте суда.
По словам осужденного Ивана Алексеева он, вместе с убитым, выпивал на старый Новый год. Он сделал сослуживцу замечание, потому что тот слишком громко разговаривал. В ответ на это, убитый начал наносить Алексееву удары по лицу, а затем схватился за оружие и наставил на него ствол. Алексеев же успел выхватить свою винтовку, выстрелить в сослуживца, а затем метнул ему в шею кухонный нож.
После этого, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, военный оттащил труп к грунтовой дороге и сделал на нем еще несколько надрезов, в том числе на шее.
Алексеев признал свою вину и сотрудничал со следствием.
Также у мобилизованного есть награды и малолетний ребенок, потому гарнизонный суд смягчил его меру наказания и вынес приговор в 8 лет лишения свободы.
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После этого, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, военный оттащил труп к грунтовой дороге и сделал на нем еще несколько надрезов, в том числе на шее.
Также у мобилизованного есть награды и малолетний ребенок, потому гарнизонный суд смягчил его меру наказания и вынес приговор в 8 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева