Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат

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Полицейского, сделавшего выстрел, взяли под стражу.
«Его первые слова после ареста были извинениями, и он закончил свои высказывания, просив прощения у семьи», — передал Льенар.Случай произошел во вторник утром в Нантере, который находится к западу от столицы Франции. В ответ на это происшествие в различных городах страны начались массовые беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Молодые люди совершают поджоги автомобилей, полицейских участков и зданий государственных учреждений.
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