Застрявших в Индии из-за наводнения россиян эвакуируют вертолётом

Фото: istockphoto/Antonio Blanco
Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщает, что индийские власти задействовали вертолеты, чтобы эвакуировать людей.
Люди из-за наводнения застряли в штате Сикким. Среди туристов есть и россияне.
В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
Туристов будут эвакуированы на вертолетную площадку Mangan Helipad, или на площадку Libing Army Helipad. Потом туристов отправят в столицу Сиккима – Гангток. Представители генконсульства просят россиян звонить по телефонам экстренной связи, если они попали в данный регион и нуждаются в помощи.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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В зоне бедствия остаются 3 россиянки. Погодные условия неблагоприятны, но для эвакуации застрявших туристов направили первый вертолет.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
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Мария Фирсова