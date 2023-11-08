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«Затолкали детсадовцев в автозак»: В Москве семерых детей забрали в отделении полиции

Полицейские вывезли семерых детей из частного детского сада в Москве
08 ноября 2023, 16:26
Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

Из частного детского сада в Москве полицейские увезли в отделение семерых детей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дошкольное учреждение Smile Fish находится на станции метро Войковская. Детский располагается прямо в многоэтажки и представляет из себя «домашний детсад» в переоборудованной квартире.

По словам управляющей, полицейские регулярно наведываются в детский сад в течении двух последних недель и требуют предоставить все необходимые документы. Несмотря на то, что с бумагами у детсада все в порядке, полицейские продолжили визиты.


Вот и сегодня полиция пришла с просьбой показать документы, и пока девушка ходила за ними в офис, затолкали семерых детей в машину и увезли в отделение. Родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забрать малышей из полиции. Отмечается, что младшему из «задержанных» год и восемь месяцев.

Руководство сети Smile Fish намеренно обращаться в прокуратуру.

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#детский сад
#полиция
#документы
#полицейские
#москва
#прокуратура
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ФСБ задержала жителя Нижегородской области, желавшего уйти воевать за ВСУ
08 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/BrianAJackson

В Нижегородской области задержали мужчину, который хотел уехать на СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в ФСБ по региону.
По информации службы, житель Нижегородской области вошёл в контакт с представителями украинской террористической организации и изъявил желание поехать на специальную военную операцию, чтобы сражаться на стороне Вооруженных сил Украины. Его задержали при попытке уехать на территорию Украины.

Против мужчины возбуждены уголовные дела о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

В настоящий момент фигурант находится в следственном изоляторе.

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#фсб
#всу
#украина
#уголовное дело
#нижний новгород
#сизо
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На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
На Украине назвали основной версией гибели помощника Залужного несчастный случай
08 ноября 2023, 17:21

Фото: iStock/Akintevs

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины», - прокомментировали ситуацию представители ГБР.

Украинский следователи также рассматривают версию о заказном убийстве при посредничестве российских спецслужб. 

Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые.

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#следователи
#украина
#смерть
#граната
#убийство
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СК: В Москве задержали ОПГ, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания
08 ноября 2023, 17:10

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В Москве задержали организованную преступную группировку (ОПГ) из 36 человек, члены которой заманивали жертв в заведения с завышенными ценниками под видом свидания, об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
По информации следствия, участницы ОПГ женского пола знакомились с мужчинами на просторах интернета, приглашали их на свидание в заранее оговоренное со всеми участниками банды заведение, где жертве приносили счёт с кратно завышенными ценами.

После оплаты, женщина, под разными предлогами, покидала своего спутника и делила прибыль с участниками криминальной схемы. 

Против 36 задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вскоре им изберут меру пресечения.

Следствие продолжает устанавливать всех причастных к этой схеме.

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СК: На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело

Голый неадекватный россиянин гулял по улицам в Таиланде и напал на мотоциклиста
#москва
#преступники
#задержание
#кафе
#интернет
#следственный комитет
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В Кемеровской области мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры
08 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/Artem Zakharov

Житель Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Уточняется, что жители соседних домов сообщили в полицию о стрельбе с одного из балконов в 01:30 по московскому времени (05:30 местное). На место происшествия направилась полиция и Росгвардия. К моменту их прибытия вооружённый мужчина находился на улице.

Прибывшие на место специалисты правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который пытался оказывать им сопротивление. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Также полицейские изъяли у злоумышленника охотничье ружьё и 40 патронов к нему. По словам задержанного, он случайно нашёл оружие в лесу. 

Кроме того, сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что до выхода на улицу мужчина совершил два выстрела с балкона квартиры на втором этаже. 

Отмечается, что в отношении задержанного было составлено два протокола, согласно которым ему грозит штраф в размере до 60 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

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#стрельба
#мужчина
#кемерово
#оружие
#полиция
#росгвардия
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СК: На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело
08 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/anna avdeeva

На мужчину, который в Люберцах напал с мачете на женщину и подростка, возбудили уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, 8 ноября неадекватный мужчина разгуливал по улицам подросткового города Люберцы с мачете в руках. Он успел ранить молодую женщину, которая получила сотрясение мозга и колото-резану рану затылка. Также под удар попал 14-летний подросток. 

К счастью, правонарушителя вовремя удалось остановить оказавшимся рядом правоохранителям. Им пришлось несколько раз выстрелить в вооруженного мужчину, поскольку он попытался напасть и на них. Злоумышленника госпитализировали.

На 36-летнего мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. 

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#люберцы
#убийство
#подросток
#уголовное подмосковье
#полиция
#задержание
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Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
08 ноября 2023, 15:24

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признает свою вину по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее регионально управление ФСБ сообщало, что на фигуранта и его подчиненного, заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело «по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере» (пункт «в» части статьи 290 УК РФ). Также Исмаилов обвиняется в превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты «а», «г», «е» и части 3 статьи 286 УК РФ)

Исмаилов заявил судье, что знает, в чем его обвиняют, но обвинением он не согласен. 

По данным следствия, в начале 2022 года Исмаилов вложил 100 миллонов рублей в крипту, передав деньги третьему лицу. Но тот никуда не вложил финансы, в итоге замглавы МВД Дагестана со своим помощником инициировал уголовное наказание против этого мужчины, чтобы вернуть вложенные в крипту средства.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который делал «срочные вскрытия» за дополнительную плату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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В Москве женщина «в рассрочку» купила младенца у суррогатной матери
08 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/globalmoments

В Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Россиянка незаконно стала суррогатной матерью и продала малыша сразу после родов, сообщили в СК.

«31-летняя женщина созналась, что согласилась за деньги выносить и родить ребенка для москвички, с которой познакомилась через интернет. Она прошла процедуру ЭКО и забеременела», - говорится в сообщении.

Сразу же после родов она продала ребенка. При этом все 9 месяцев беременности заказчица исправно перечисляла суррогатной матери 25 тысяч рублей ежемесячно. Всего ребенок ей обошелся порядка одного миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#деньги
#ребёнок
#эко
#женщина
#мать
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Вооружённые ученики угрожали учителю в школе Гамбурга
Bild: двое учеников с оружием угрожали учителю в школе Гамбурга
08 ноября 2023, 14:41

Фото: iStock/picturesd

В одной из школ Гамбурга два ученика, предположительно, угрожали учителю. Об этом сообщает издание Bild.
Ранее газета сообщала, что в школе в Гамбурге забаррикадировались двое вооружённых мужчин. Отмечалось, что на место происшествия прибыла полиция, которая приступила к штурму здания. 

Полицейским удалось выяснить, что предполагаемыми мужчинами с оружием стали два ученика, которые могли угрожать учителю. При этом, на данный момент, ещё не удалось выяснить, являются ли они учениками именно этой школы. 

Уточняется, что у одного из учеников есть пистолет.

Полиция проникла в здание и проводит операцию по поиску предполагаемых преступников. 

Отмечается, что остальных учеников постепенно эвакуируют.

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#германия
#полиция
#школа
#ученики
#оружие
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Голый и неадекватный россиянин напал на прохожих на курорте Таиланда
Голый неадекватный россиянин гулял по улицам в Таиланде и напал на мотоциклиста
08 ноября 2023, 14:31

Фото: istock / ancoay

В Таиланде заметили голого российский туриста, который нападал на прохожих. При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщайте местное издание Pattaya News.

23-летний гражданин РФ гулял без одежды по улице Сой На Клюа в Северной Паттайе. Он распугивал прохожих, кричал на них и также напал на пару тайцев, сидящую на скутере, и ударом в голову сбил водителя. 

Нарушителя порядка задержали с помощью 20 полицейских, от которых он яростно отбивался. Он также угрожал врачам, сотрудника полиции и репортерам до тех пор, пока ему не ввели успокоительный препарат.

Он отказался сотрудничать с правоохранителями, как уточняется, не мог или не хотел говорить на тайском или английском языках. Кроме того, у него взяли анализ на наркотики. Результаты пока неизвестны, но в любом случае, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

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#наркотики
#рф
#нападение
#полиция
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