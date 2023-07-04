Завод бытовой химии загорелся в Петербурге

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На площади 300 квадратов в санкт-Петербурге загорелся завод по производству бытовой химии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
«Четвертого июля в 18.44 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Лиговский проспект, дом 281», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в здании находился завод по производства бытовой химии «Аист». На месте возгорания уже работают оперативные службы, задействованы 32 пожарных специалиста. Информация о пострадавших уточняется.
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Андрей Гаврилов