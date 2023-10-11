Зажатого в кабине поезда на станции «Печатники» машиниста не удается извлечь

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При столкновении двух поездов на станции «Печатники» московского метрополитена в кабине одного из них был зажат машинист. Пока сотрудникам экстренных служб не удается извлечь мужчину из деформированной кабины.
Всего по уточненным данным в результате столкновения поездов пострадали четыре человека. Кроме машиниста, это еще две женщины и подросток, у которого закрытая черепно-мозговая травма. Предварительно, причиной аварии могли стать неисправные тормоза у пустого перегонного состава, который врезался в поезд с пассажирами, стоящий на станции. Окончательный вердикт вынесут специалисты после всех необходимых проверок и экспертиз.
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Александр Бойцов