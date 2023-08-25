Здание штаб-квартиры ООН в Женеве временно закрывали в целях безопасности

Фото: iStock/SanderStock
Здание штаб-квартиры ООН в Женеве закрыли в целях безопасности. Об этом сообщила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе переговоров Лавров заявил о готовности России возобновить зерновую сделку, но только при выполнении сторонами всех раннее данных обещаний.
Читайте также:
Лавров на встрече ООН подтвердил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку
В ООН встревожены ударами беспилотников ВСУ по российским городам
В ООН назвали ужасающее число погибших в конфликте на Украине
Анастасия Чинкова