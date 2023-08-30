Здание СК в Брянске повреждено после падения украинского БПЛА

Фото: iStock/Kileman
Крыша здания следственного комитета повреждена после падения украинского БПЛА в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
В результате происшествия, остекление и краша здания оказались повреждены.
В ведомстве отметили, что процессуальные документы и вещественные доказательства уничтожены не были, их сохранность обеспечена. Жертв, в результате инцидента, также удалось избежать. В СК добавили, что сотрудники зафиксировали нанесенные украинскими группировками повреждения.
Прежде, администрация города сообщала о громких хлопках в здании следственного комитета в Брянске.
Читайте также:
Два украинских дрона атаковали телебашню в Брянске
В Брянске в здании следственного комитета произошел взрыв
Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России
В ведомстве отметили, что процессуальные документы и вещественные доказательства уничтожены не были, их сохранность обеспечена. Жертв, в результате инцидента, также удалось избежать. В СК добавили, что сотрудники зафиксировали нанесенные украинскими группировками повреждения.
Читайте также:
Два украинских дрона атаковали телебашню в Брянске
В Брянске в здании следственного комитета произошел взрыв
Ночью произошла массовая атака беспилотников на территорию Центральной России
Анастасия Крестьянова