Зеленский: Из-за Каховской ГЭС затоплены сибиреязвенные захоронения

Фото: Сайт Кремля
По его словам, в настоящий момент под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц, а также приблизительно двадцать тысяч диких животных. Он также пообщался в формате онлайн с экоактивистами, а также с международными экспертами.
«Люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем», - отметил Зеленский.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский посетил затопленную станцию в Николаевской области.