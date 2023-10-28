«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Одесской области

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В Измаильском районе Одесской области слышны взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо подробностей инцидента пока не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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