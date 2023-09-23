«Зеркало недели» сообщило о взрыве в районе Одессы

Фото: iStock/Krasyuk
В заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Других подробностей не приводится. Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу.
22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.
Читайте также:
Взрывы слышны в Кременчуге Полтавской области
«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Днепропетровской области Украины
После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы
Артем Путинцев