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«Зеркало недели» сообщило о взрыве в районе Одессы

23 сентября 2023, 01:41
Фото: iStock/Krasyuk

Фото: iStock/Krasyuk

В заливе около Одессы прозвучал мощный взрыв, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Других подробностей не приводится. Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Воздушная тревога в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 21 сентября, взрывы произошли в Одесской области на юге страны. Местные жители рассказывали о взрывах в районе Сергеевки, около Затоки и Белгород-Днестровского.

22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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#одесса
#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Развожаев: Пожар в штабе Черноморского флота локализован
23 сентября 2023, 01:29

Фото: iStock/muhorin

Пожар, возникший в здании штаба Черноморского флота в центре Севастополя, локализован, ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Активно ведётся не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор повреждённых конструкций», — написал чиновник в cвоём Telegram-канале.

Напомним, ВСУ атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Также один военный числится пропавшим без вести. Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Позднее британский телеканал Sky News сообщил, что для атаки по штабу ЧФ использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, ранее переданные Киеву.

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#флот
#севастополь
#всу
#ракета
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Baza: Причиной взрыва в промзоне Казани стал выхлоп двигателя
23 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Pathompong_Thongsan

Мощный взрыв в промзоне в Казани произошёл из-за выхлопа двигателя, cообщает Telegram-канал Baza.
По сообщению канала, местный житель припарковал машину и у него заклинило движок. Когда последний набрал больше 6000 оборотов, то произошёл хлопок. Сейчас пожарные уже уехали с места происшествия.



Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны на улице Аделя Кутуя. По словам местных жителей, сначала был слышен грохот, а затем была видна яркая вспышка.

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#казань
#взрыв
#автомобиль
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Mash: В Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны
23 сентября 2023, 00:00

Фото: iStock/Leonid_Ikan

В Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны на улице Аделя Кутуя, пишет Telegram-канал Mash. О причинах инцидента пока ничего не сообщается.




Горожане сообщают, что сначала был слышан грохот, а затем видна яркая вспышка. На месте происшествия виден пожар, идёт густой дым. На место выехали две пожарные машины.

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#взрыв
#казань
#происшествие
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В Подмосковье рабочему отрезало член циркулярной пилой
22 сентября 2023, 22:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В подмосковном Щелкове рабочему из Белоруссии отрезало половой орган циркулярной пилой на стройке, врачи пришьют его обратно, надеясь, что орган приживется. Об этом сообщает NEWS.ru.
Согласно сообщению, 37-летний белорусский рабочий упал на циркулярную пилу, сорвавшись со стропил. В результате падения мужчине отрезало половой орган. Однако коллега рабочего поднял отрезанный член и передал его врачам. Пострадавшего экстренно госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация».

Мужчине панируется провести восстановительную операцию и пришить отрезанный орган на место. По благоприятным прогнозам, он может прижиться.

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Подмосковные спасатели вынесли из леса 86-летнего потерявшего сознание грибника

В Москве во встроенном шкафу, обшитом фольгой, нашли мумию пенсионера

Два шестиклассника выпили литр водки, запивая психотропные средства в Москве
#спасатели
#ампутация
#рабочий
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Подмосковные спасатели вынесли из леса 86-летнего потерявшего сознание грибника
22 сентября 2023, 22:18

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вынесли из леса пожилого грибника, которому стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в лесу близ деревни Горетово Можайского городского округа. Компания грибников, прогуливаясь по лесу, заметила лежавшего на земле пожилого мужчину. Они сразу позвонили в единую диспетчерскую службу «Система-112». На помощь прибыли подмосковные спасатели и сотрудники скорой помощи.
 
У входа в лес их встретил один из очевидцев. Мужчина проводил оперативную группу к 86-летнему пострадавшему, который находился в километре в глубине леса. Медики оказали мужчине помощь, а спасатели положили его на мягкие носилки и вынесли к машине скорой. 
 
Грибника экстренно госпитализировали в больницу Можайска.  

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#можайск
#лес
#грибники
#подмосковье
#московская область
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Протестующие подошли к российскому посольству в Ереване
22 сентября 2023, 20:50

Фото: iStock/ArtEvent ET

Собравшиеся протестующие вплотную подошли к посольству России в Ереване. Полицейские оцепили здание. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, колонна протестующих, собравшихся в центре Еревана, вплотную подошла к российскому посольству. Полиция охраняет здание. При этом группы демонстрантов пытаются заблокировать движение в некоторых частях города.

Накануне в Ереване начались стычки полиции и протестующих  у здания кабинета министров. В сотрудников полиции и бойцов спецназа летели камни и бутылки от митингующих.Протестующие начали собираться на площади Республики еще днем. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.

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#полиция
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#здание
#активисты
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В Москве во встроенном шкафу, обшитом фольгой, нашли мумию пенсионера
22 сентября 2023, 17:49

Фото: iStock/vmargineanu

На северо-западе Москвы в квартире на Химкинском бульваре во встроенном шкафу, обшитом фольгой, найдена мумия человека, скончавшегося примерно полгода назад. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По некоторым данным, пожилой мужчина 1943 года рождения залез в шкаф, обшитый фольгой, чтобы спрятаться от инопланетян. Там он скончался от сердечной недостаточности, а обнаружить его удалось только через полгода после смерти.

В начале июля соседи пожаловались на протечку. Тогда приехали слесари, чтобы прочистить стояк, однако дверь им никто не открыл. Квартиру вскрыли, сделали работы и уехали. Так как квартира была муниципальной, а жилец так и не появился, ее было решено отдать другому сотруднику предприятия.

21 сентября туда пришел мастер участка, чтобы убраться, заглянул во встроенный шкаф и обнаружил там мумию умершего человека. По словам экспертов, смерть наступила около полугода назад.

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#смерть
#квартира
#соседи
#мужчина
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В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты
22 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Motortion

В Севастополе на время проведения уборки частей сбитой ракеты жильцы близлежащих домов по проспекту Нахимова будут эвакуированы. Такое решение принято оперштабом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, оттуда их на автобусах вывезут к кинотеатру. Он уточнил, что с собой брать ничего не нужно. Люди смогут вернуться в свои дома после того, как уборка обломков сбитой ракеты будет завершена.

Напомним, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого крылатую ракету большой дальности  Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Еще один военный числится пропавшим без вести.

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Два шестиклассника выпили литр водки, запивая психотропные средства в Москве
22 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве два ученика шестого класса употребили психотропные средства, запив их литром водки. Один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, два 12-летних мальчика из Дмитровского района столицы раздобыли таблетки, купили четыре бутылки водки объемом 0,25 л и употребили все это в квартире одного их них, выбросив пустые бутылки в окно.

Однако позже одному мальчику стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали с мощным отравлением. Второй ребенок чувствует себя хорошо.

Полиция выясняет, где дети смогли взять такое количество алкоголя и запрещенных препаратов. Отмечается, что оба мальчика воспитываются в полных благополучных семьях.

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