«Зеркало недели» сообщило о взрыве в украинском городе Днепр

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Взрыв прогремел в городе Днепре на востоке Украины (прежнее название — Днепропетровск). Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
В настоящее время в Днепропетровской, а также в Николаевской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев