«Зеркало недели»: В Хмельницкой области прогремели взрывы

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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщили в областной военной администрации, пишет «Зеркало недели».
«Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — заявил первый заместитель начальника региональной военной администрации Сергей Тюрин.
Накануне воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
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