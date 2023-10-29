«Зеркало недели»: В Хмельницкой области Украины были слышны взрывы

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Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», сославшись при этом на заместителя главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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