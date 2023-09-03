«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв

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Мощный взрыв прозвучал в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Другие подробности случившегося пока остаются неизвестными.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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