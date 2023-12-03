«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы

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В украинском городе Сумы прогремело несколько взрывов, сообщает местное издание «Зеркало недели». Других сведений не приводится, городские власти также пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.
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