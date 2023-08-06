Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске

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6 августа в Подольске в 11:00 беспилотник сбила система ПВО.
Система ПВО на высоте 80 метров сбила беспилотник ВСУ над Подольском.
Детали беспилотника частично упали на детскую площадку. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Подольска Дмитрий Жариков держит ситуацию на контроле и общается с местными жителями.
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«Осколки беспилотника упали в районе улицы Вторая Садовая поселка Сельхозтехника», - сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
На месте происшествия работают оперативные службы. Глава Подольска Дмитрий Жариков держит ситуацию на контроле и общается с местными жителями.
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Мария Фирсова