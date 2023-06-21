Железная дорога была повреждена в Крыму

Фото: istockphoto.com / Sergei Ramiltsev
Сергей Аксёнов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в Крыму в районе Феодосии
Железнодорожное полотно повреждено в Крыму в районе Феодосии, об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Пострадавших нет.
Он отметил, что движение поездов будет восстановлено в течение двух часов.
Никто не пострадал. На месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623). При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия сейчас работаю спецслужбы.
Он отметил, что движение поездов будет восстановлено в течение двух часов.
«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксёнов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623). При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия сейчас работаю спецслужбы.
Яна Таёжная