Жена Раймонда Паулса умерла на 85-ом году жизни

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На 85-ом году жизни скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана. Об этом сообщает издание StarHit.
Смерти Ланы предшествовала продолжительная болезнь женщины.
В минувшем году, жена композитора перенесла операцию на ноге и восстановление заняло длительное время. После хирургического вмешательства, женщина практически не передвигалась и была прикована к постели.
По информации агентства, Раймонд Паулс и Лана планировали отметить годовщину свадьбы в конце августа. Накануне, женщина пожаловалась на плохое самочувствие и скончалась. О смерти бабушки, в своих социальных сетях сообщила внучка известного композитора.
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В минувшем году, жена композитора перенесла операцию на ноге и восстановление заняло длительное время. После хирургического вмешательства, женщина практически не передвигалась и была прикована к постели.
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Анастасия Крестьянова