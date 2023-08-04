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Жена Раймонда Паулса умерла на 85-ом году жизни

Скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана
04 августа 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На 85-ом году жизни скончалась супруга композитора Раймонда Паулса Лана. Об этом сообщает издание StarHit.
Смерти Ланы предшествовала продолжительная болезнь женщины.

В минувшем году, жена композитора перенесла операцию на ноге и восстановление заняло длительное время. После хирургического вмешательства, женщина практически не передвигалась и была прикована к постели.


По информации агентства, Раймонд Паулс и Лана планировали отметить годовщину свадьбы в конце августа. Накануне, женщина пожаловалась на плохое самочувствие и скончалась. О смерти бабушки, в своих социальных сетях сообщила внучка известного композитора.

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#болезнь
#женщина
#композитор
#смерть
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В Подмосковье разгорелся мощный пожар возле автоцентра Lada Яхрома
04 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Distortion Media

В Московской области возле автоцентра Lada в Яхроме разгорелся мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, горят склады, где хранится пластик и резина. Столб дыма от пожара виден за несколько километров. На место уже прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению огня. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, накануне в Московской области произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово, после которого начался мощный пожар. Из горящего здания были эвакуированы семь человек, после чего произошло обрушение кровли. Спустя несколько часов пожарным удалось потушить огонь. Обошлось без пострадавших и жертв.

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#пожарные
#взрыв
#человек
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В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в колонии
Заключенный в Омске держал медсестру в заложниках на протяжении трех часов
04 августа 2023, 11:44

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Осужденный за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Заключенный отбывал наказание в колонии Омска. В какой-то момент, он пожаловался надзирателю на плохое самочувствие и попросил провести его в медсанчасть.  

В медицинском кабинете, осужденный остался с молодой медсестрой наедине и запер дверь. Угрожая ей лезвием канцелярского ножа, мужчина изнасиловал девушку, продержал ее около трех часов в закрытом кабинете, после чего открыл дверь и впустил сотрудников исправительного учреждения.  

Теперь, осужденному грозит новый срок за захват заложника и изнасилование, сообщает портал. 

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#женщины
#наказание
#мужчина
#изнасилование
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Режиссёра Владимира Досталя госпитализировали после инфаркта
04 августа 2023, 11:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимир Досталь был экстренно госпитализирован после перенесённого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне Досталю стало плохо, он почувствовал одышку при ходьбе и сухой кашель. Врачи провели обследования и обнаружили рубцовые изменения в сердце, которые показали случившийся ранее инфаркт, которого пациент не заметил.

Режиссёр будет находиться в больнице под присмотром врачей ещё несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Причиной смерти стали осложнения, вызванные тяжёлой инфекцией.

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#врачи
#инфаркт
#режиссёр
#госпитализация
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На месте схода оползня в Грузии нашли тела ещё четырёх человек
04 августа 2023, 10:37

Фото: iStock/hxdbzxy

Спасатели нашли тела ещё двух человек, пострадавших после схода оползня в Грузии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД государства.
Таким образом, число пострадавших достигло шести человек.

Однако, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе сообщил, что ещё 31 человека ищут родственники и спасатели.

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 августа, сошёл оползень в Шови в крае Рача в Грузии. Были повреждены объекты инфраструктуры и туристические места. На месте работают сотрудники пожарно-спасательной группы, которые уже эвакуировали 210 человек.

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#спасатели
#отель
#грузия
#чп
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Над Бердянском сбит ударный беспилотник ВСУ
Балицкий: Российская ПВО сбила ночью над Бердянском ударный БПЛА ВСУ
04 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/aapsky

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что над Бердянском сбит ударный беспилотник ВСУ. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, за минувшие сутки, украинские формирования осуществили 65 попыток атак населенных пунктов Запорожской области в нескольких направлениях. Он также сообщил, что российские системы ПВО обнаружили и перехватили дроны противника. В результате происшествия, жертв и разрушений нет. 

Минувшей ночью, ВСУ также предприняли попытку очередных террористических актов в Крыму. Все вражеские беспилотники были отклонены от курса и сбиты. Пострадавших и разрушений нет. 

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#происшествия
#всу
#пво
#дроны
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Владельца заводов, производящих водку «Хортиця», внесли в список террористов
04 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Александра Беспалова, владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», занимавшихся выпуском водки «Хортиця», внесли в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В настоящее время он находится в СИЗО и подозревается в даче взятки. 6 июля суд принял решение не освобождать Беспалова от нахождения в следственном изоляторе.

Бизнесмен, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, является учредителем нескольких ликёро-водочных предприятий, которые были связаны с компанией Global Spirits, принадлежащей украинскому предпринимателю Евгению Черняку. Сообщается, что он финансировал ВСУ для ведения террористической деятельности на территории России.

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#суд
#бизнесмен
#всу
#террористы
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Житель Тувы убил новорожденного малыша, бросив его на пол
В Туве мужчина бросил новорожденного на пол, после чего ребенок скончался
04 августа 2023, 08:57

Фото: iStock/ izzzy71

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, которого он бросил на пол. Об этом сообщает СК РФ по региону.
В ходе следствия установлено, что во время ссоры со своей сожительницей, мужчина схватил новорожденного ребенка и бросил его на пол. Женщина успела схватить малыша, однако, ее гражданский супруг вновь вырвал его из рук и швырнул на пол. 

Мать мальчика вызвала полицию и скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм ребенок скончался в ренимации.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

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#ребёнок
#уголовное мать
#мужчина
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Губернатор Кубани Кондратьев: При атаке ВСУ на Новороссийск никто не пострадал
04 августа 2023, 07:34

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на военную базу Новороссийска никто не пострадал, жертв и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём личном Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте. Благодарен нашим военным за слаженную работу», — написал Кондратьев.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Ответным ударом кораблей ВМФ РФ украинская техника была ликвидирована.

В результате происшествия никто не пострадал. Российские корабли повреждений не получили.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбыРЭБ в районе Крымского полуострова.

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#краснодарский край
#всу
#бпла
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Тела пропавших супругов нашли в реке
В Иркутской области нашли тела пропавших ранее мужчины и женщины
04 августа 2023, 07:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тела мужчины и женщины найдены в реке Чучуй Иркутской области. Предположительно, это ранее пропавшая семейная пара. Об этом сообщается в телеграмм-канале ГУ МВД по региону.
Супруги пропали вместе со своим несовершеннолетним внуком.  

Они отправились на рыбалку, однако, домой так и не вернулись. Минувшей ночью сотрудники полиции обнаружили моторную лодку и личные вещи погибших. Также, в реке были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время, расследование уголовного дела продолжается. Причины смерти супружеской пары пока не установлены, тела направлены на экспертизу. 

Ребенок по-прежнему не найден, сообщили в ведомстве. 

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