Жена зарезала бойца «Вагнер» из-за испуга мятежа





«Мужчина в свете вчерашних событий сильно боялся, что за ним тоже придут», — подчеркнул источник издания.







После новостей семья села ужинать, выпили, а потом муж начал применять насилие к жене. Она не вытерпела и ударила его в ответ ножом.





Ранее сообщалось, что несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер» сдались полиции при отходе из Ростова-на-Дону и других регионов.





По информации СМИ, военные заявили, что не хотят возвращаться к свои подразделением и добровольно сдали оружие и боеприпасы. Отмечается, что в Ельце к одному из участком приехала целая машина с вагнеровцами, которые выразили такие же намерения.

В Волгоградской области жена зарезала бойца частной военной компании «Вагнер» после новостей о готовящемся мятеже. Об инциденте в Светлоярском районе пишет портал V1.ru.