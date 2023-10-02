Женщина-инвалид и двое детей погибли в пожаре в Курской области

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В Курской области женщина-инвалид с двумя племянниками погибла при пожаре в частном доме, об этом региональная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, сегодня, 2 октября 2023 года, в одном из домов, расположенных в селе Дерюгино Дмитриевского района произошло возгорание одноэтажного частного дома. В результате пожара погибла 38-летняя женщина и двое детей 8 месяцев и 7 лет», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Региональная прокуратура инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнения законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований противопожарной безопасности.
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