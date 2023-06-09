Женщина изрезала ножом мужа во время ссоры в Москве

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что происшествие произошло на улице Героев панфиловцев в Москве. Между 35-летней женщиной и её 57-летним мужем возник конфликт, в результате которого она ударила супруга кухонным ножом. Отмечается, что женщина в этот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.